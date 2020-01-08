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Son dakika! Fenerbahçe’den flaş Welinton hamlesi! Ricardo Rodriguez’de sıcak gelişme
Süper Lig

Son dakika! Fenerbahçe’den flaş Welinton hamlesi! Ricardo Rodriguez’de sıcak gelişme

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton için resmi girişim yapma kararını netleştirdi. Önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri resmiyete dökülecek. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpte Ricardo Rodriguez'in transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 8 Ocak 2020 19:26

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezonun ikinci devresi için transfer çalışmalarına başladı. İlk devreyi 31 puanla dördüncü sırada noktalayan Fenerbahçe, savunmanın merkezine takviyede bulunmak istiyor.

Eintracht Frankfurt’un 27 yaşındaki Gineli stoperi Simon Falette’i İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve sezonun ilk yarısında öne çıkan performanslardan birini sergileyen Welinton için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Sezon başında da Yanal’ın listesindeydi…

Savunmanın merkezine hem sezon başında hem de devre arasında takviye yapmak durumunda kalan Fenerbahçe’de Welinton, sezon başında da Ersun Yanal’ın ilk tercihiydi. Fenerbahçe, sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak transferi noktalayamamıştı. Devre arasında da Welinton için resmi girişim yapma kararını netleşirken, önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri resmiyete dökülecek.

08 Ocak 2020 Simon Falette İstanbul'a geldi Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı! Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi. Taraftarlar Sportif Direktör Comolli'yi sosyal medyada istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Rodriguez’de sıcak gelişme!

Öte yandan Fenerbahçe’de Ricardo Rodriguez transferinde de sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan devi Milan’da ve İsviçre Milli Takımı’nda forma giyen Rodriguez için transfer görüşmelerini Damien Comolli yürütüyor. Başkan Ali Koç, Comolli'yi sarı-lacivertliler için elzem olan sol bek transferini noktalaması yönünde sık sık uyarıyor.

Son güncelleme 20:12 | 8 Ocak 2020
ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu süper lig Welinton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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