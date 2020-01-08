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Son dakika! Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı
Süper Lig

Son dakika! Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi kiraladığını resmen açıkladı.

8 Ocak 2020 23:15

Fenerbahçe Kulübü beklenen transferi duyurdu… Sarı lacivertliler twitter hesabından paylaştığı bir video ile Simon Falette’nın transferini duyurdu.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

“Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette’yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.”

Son güncelleme 23:15 | 8 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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