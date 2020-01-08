Son dakika! Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü beklenen transferi duyurdu… Sarı lacivertliler twitter hesabından paylaştığı bir video ile Simon Falette’nın transferini duyurdu.
İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:
“Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette’yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.”
S I M O N F A L E T T E.
https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020