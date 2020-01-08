Sırp futbolunun önemli isimlerinden Darko Kovacevic’a silahlı saldırı

Sırp futbolunun önemli figürlerinden biri olan Darko Kovacevic Yunanistan’ın başkenti Atina’da silahlı saldırıya uğradı. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar Kovacevic’e silahla ateş etti. Ayağından vurulan 46 yaşındaki futbol adamının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Real Sociedad, Lazio ve Juventus takımlarında forma giyen ve Nihat Kahveci’nin Real Sociedad döneminden takım arkadaşı olan Darko Kovacevic’e yapılan saldırı ülkesi Sırbistanda’da büyük yankı buldu.

Futbolu 2009’da Olympiakos’ta bırakan Kovacevic son olarak Sırbistan Milli Takımı’nda sportif direktörlük görevini yürütüyordu.