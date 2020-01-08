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Sırp futbolunun önemli isimlerinden Darko Kovacevic’a silahlı saldırı
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Sırp futbolunun önemli isimlerinden Darko Kovacevic’a silahlı saldırı

Sırbistan futbolunun efsane futbolcularından biri olan Darko Kovacevic'in Yunanistan'ın Başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Yunan basınında yer alan haberlere göre ayağından vurulan ve hastaneye kaldırılan Kovacevic'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

8 Ocak 2020 07:33

Sırp futbolunun önemli figürlerinden biri olan Darko Kovacevic Yunanistan’ın başkenti Atina’da silahlı saldırıya uğradı. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar Kovacevic’e silahla ateş etti. Ayağından vurulan 46 yaşındaki futbol adamının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Real Sociedad, Lazio ve Juventus takımlarında forma giyen ve Nihat Kahveci’nin Real Sociedad döneminden takım arkadaşı olan Darko Kovacevic’e yapılan saldırı ülkesi Sırbistanda’da büyük yankı buldu.

Futbolu 2009’da Olympiakos’ta bırakan Kovacevic son olarak Sırbistan Milli Takımı’nda sportif direktörlük görevini yürütüyordu.

FOTOĞRAF: DEPOPHOTOS

Son güncelleme 07:33 | 8 Ocak 2020
Darko Kovacevic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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