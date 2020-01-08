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Simon Falette kimdir? Simon Falette hangi mevkide oynuyor ve kaç yaşında?
Süper Lig

Simon Falette kimdir? Simon Falette hangi mevkide oynuyor ve kaç yaşında?

Simon Falette'nin Fenerbahçe tarafından transfer edilmesi taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Simon Falette'nin yaşı, mevkisi ve geldiği takım merak ediliyor. İşte Simon Falette hakkında dikkat çekenler...

8 Ocak 2020 14:23

Fransa doğumlu Gineli futbolcu Simon Falette, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Simon Falette’nin Fenerbahçe’ye transferinin ardından hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı…

SİMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 1992’de Fransa’nın Le Mans şehrinde doğdu. Stoper mevkiinde oynayan futbolcu 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Futbola FC Lorient’in altyapısında başlayan futbolcu, Fransa’da çeşitli takımlarda oynadı. 2017’de Metz’den Almanya’nın Frankfurt takımına transfer olan Simon Falette’in güncel piyasa değeri 3.5 Milyon Euro dolaylarında.

Son güncelleme 14:23 | 8 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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