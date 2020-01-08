Simon Falette kimdir? Simon Falette hangi mevkide oynuyor ve kaç yaşında?

Fransa doğumlu Gineli futbolcu Simon Falette, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Simon Falette’nin Fenerbahçe’ye transferinin ardından hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı…

SİMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 1992’de Fransa’nın Le Mans şehrinde doğdu. Stoper mevkiinde oynayan futbolcu 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Futbola FC Lorient’in altyapısında başlayan futbolcu, Fransa’da çeşitli takımlarda oynadı. 2017’de Metz’den Almanya’nın Frankfurt takımına transfer olan Simon Falette’in güncel piyasa değeri 3.5 Milyon Euro dolaylarında.