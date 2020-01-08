Simon Falette İstanbul’a geldi Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı!

Devre arası transferinde savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Simon Falette'i İstanbul'a getirdi. Ancak Gineli oyuncunun İstanbul'a gelişi, sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi.

Özellikle Frankfurt'ta bu sezon sadece 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçeli taraftarlar, başta Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimi transfer politikası üzerinden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada oluşturulan ‘#Comolliİstifa' etiketi ile sportif direktörün görevden alınması için yorumlar yaptı.

Jailsondan stoper,Dirardan Denizden sol bek yaratmaya çalışan adamı hergün suçlayıp eleştirdiler.Ersun Yanal aylardır stoper sol bek istiyor.Yönetim Simon Falette gibi en kötülerini alıp,takımımız iyi diyip hocaya laf çakıyor.Allah yardım etsin sana Ersun Hocam.#Comolliistifa — Mustafa Türk (@mustafatrk1o) January 8, 2020

Fener Ol kampayasına desteği Fenerbahçe nefes alsın diye destek verdik.. Siz çöpleri toplayıp parayı çöplere verin diye değil #Comolliistifa — Wolfy (@WolfBoy1907) January 8, 2020

Geldiğinden beri etkisi olmayan #Comolliistifa — Soll Bekk (@FenerbahCHE_li) January 8, 2020