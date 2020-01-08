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Simon Falette İstanbul’a geldi Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı!
Süper Lig

Simon Falette İstanbul’a geldi Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı!

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi. Taraftarlar Sportif Direktör Comolli’yi sosyal medyada istifaya davet etti.

8 Ocak 2020 18:09

Devre arası transferinde savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Simon Falette'i İstanbul'a getirdi. Ancak Gineli oyuncunun İstanbul'a gelişi, sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi.

Özellikle Frankfurt'ta bu sezon sadece 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçeli taraftarlar, başta Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimi transfer politikası üzerinden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada oluşturulan ‘#Comolliİstifa' etiketi ile sportif direktörün görevden alınması için yorumlar yaptı.

Son güncelleme 18:46 | 8 Ocak 2020
eintracht frankfurt Fenerbahçe Simon Falette süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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