Sarri’den sonra Nedved de Merih Demiral’ı övdü

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti. Nedved, yaptığı açıklamada, “Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor” dedi.

Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: “Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor.”

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı. (İHA)

Maurizio Sarri`den Merih Demiral yorumu: `Harika durumda` Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 4-0 kazandıkları Cagliari karşılaşmasının ardından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku