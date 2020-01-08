Ryan Babel’e sürpriz talip!

İngiltere Premier Lig’de kalma mücadelesi veren Newcastle United, Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’i listesine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, gol yollarında bir türlü istediği verimi alamayan Newcastle United Menajeri Steve Bruce, aralarında Ryan Babel’în de bulunduğu forvet listesini yönetime iletti. Newcastle United yönetimi, Galatasaray ile Babel transferi için görüşmeye hazırlanıyor.

Steve Bruce’un listesinde Babel dışında Chelsea forması giyen Olivier Grioud ve Amiens’in Kaptanı Prince Gouano da yer aldı. Newcastle United’ın Ryan Babel transferi için önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Ligde 21 maçta sadece 20 gol atabilen Newcastle United, gol sorununu yapacağı forvet transferi ile çözmeyi planladığı belirtildi. Ryan Babel’e, Newcastle United dışında eski takımı Ajax da talip olmuştu.

Mehmet Demirkol: İstanbul`un eskisi gibi kalmasını istiyorum ama kalamaz Süper Lig`i ve transfer gündemin, değerlendiren Mehmet Demirkol yaşanan VAR tartışmalarını, ``Teknoloji daha fazla işin içine girecek, en sonunda sahanın içinde hakem kalmayacak. Ben de İstanbul`un eskisi gibi kalmasını istiyorum ama kalamaz`` ifadeleriyle yorumladı. İlgili Haberi Oku

Newcastle United, Premier Lig’de 21 maçta topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

Onyekuru’nun geri dönmesinin ardından Galatasaray’da forma giymesi zora giren, taraftarlarla da bağı zedelenen Ryan Babel’in, İngiltere Premier Lig’e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcu daha önce İngiltere’de Liverpool ve Fulham formaları giymişti.