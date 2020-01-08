Manchester United’da bir dönem daha sona eriyor! Ashley Young…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen sol bek Ashley Young, İtalya ekibi Inter’e transfer olmaya hazırlanıyor. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, 34 yaşındaki İngiliz futbolcunun transferini bu ay içerisinde tamamlamak istiyor ancak United tecrübeli ismin Ocak’ta ayrılmasına sıcak bakmıyor.

United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Young, İngilizlerin izin vermesi halinde Inter ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak Young’ın gidişine izin verilmediği takdirde Inter ile ön sözleşme imzalayacak olan futbolcu, sezon sonunda Inter’e bedelsiz olarak 1 yıllık imza atacak.

2011 yılında Aston Villa’dan transfer edilen Young için 17 milyon Pound ödenmişti. Manchester United’daki 9. yılını geçiren ve kaptanlık pazubandını takan Young, bu sezon oynadığı 18 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Manchester United formasıyla 250’nin üzerinde maça çıkan deneyimli savunmacı, Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer gibi isimlerle çalıştı.

Inter bu transferi tamamlaması halinde Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez’in ardından üçüncü kez Manchester United’dan bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

Sezon başında 74 milyon Euro’ya transfer edilen Belçikalı forver Serie A’da 14 gol attı.