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Hikmet Çiftçi, Almanya’nın Kaiserslautern takımına transfer oldu
Almanya Bundesliga

Hikmet Çiftçi, Almanya’nın Kaiserslautern takımına transfer oldu

Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün altyapısında yetişen ve sezon başında 2'nci Bundesliga takımı Erzgebirge Aue'de forma giyen Hikmet Çiftçi Kaiserslautern takımına transfer oldu.

8 Ocak 2020 21:39

Kaiserslautern futbol kulübü sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen ve sonrasında transferi açıklanan U21 Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu Çiftçi’ye Alman spor basını geniş yer ayırdı.

2022 Haziran sonuna kadar sözleşme imzalayan Hikmet Çiftçi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) şunları söyledi:

“Kaiserslautern takımında olmaktan çok mutluyum. Hocam Boris Schommers’i FC Köln Genç takımından tanıyorum. O da benim özellikle takıma alınmamda ısrarcı oldu. İki kulüp anlaşınca transfer gerçekleşti. 2022 Haziran sonuna kadar burada olacağım. Allah hem yeni takımımda hem de Milli takımımızda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğim. Geçmişte olduğu gibi başta hocam sayın Schommers olmak üzere bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi. (DHA)

Fotoğraf: DHA

Son güncelleme 21:39 | 8 Ocak 2020
Hikmet Çiftçi kaiserslautern transfer
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2 Istanbul Basaksehir
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