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Simon Falette Fenerbahçe için geldi! Yeni transfer İstanbul’da…
Süper Lig

Simon Falette Fenerbahçe için geldi! Yeni transfer İstanbul’da…

Sezon başında takıma katılan Adil Rami'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette'yi İstanbul'a getirdi.

8 Ocak 2020 14:16

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul’a geldi. Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette’i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul’a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette’in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Futbol hayatına Fransa’da Lorient altyapısında başlayan Falette, Brest ve Metz takımlarında forma giydikten sonra 2017’de 2,7 milyon Euro’ya E. Frankfurt’a transfer oldu.

Sol ayağına hakim olan ve uzaktan şutlarda da etkili olan Gineli savunmacı, ikili mücadelelerdeki fizik üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

DHA

Havalimanında çalışan bir kişi Falette ile çekildiği fotoğrafını paylaştı. [Twitter]

Son güncelleme 14:59 | 8 Ocak 2020
eintracht frankfurt Fenerbahçe Simon Falette
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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