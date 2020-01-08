Simon Falette Fenerbahçe için geldi! Yeni transfer İstanbul’da…

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul’a geldi. Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette’i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul’a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette’in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Futbol hayatına Fransa’da Lorient altyapısında başlayan Falette, Brest ve Metz takımlarında forma giydikten sonra 2017’de 2,7 milyon Euro’ya E. Frankfurt’a transfer oldu.

Sol ayağına hakim olan ve uzaktan şutlarda da etkili olan Gineli savunmacı, ikili mücadelelerdeki fizik üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

DHA