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Fenerbahçe Emre Belözoğlu’na kavuşuyor
Fenerbahçe

Fenerbahçe Emre Belözoğlu’na kavuşuyor

Günün ilk antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bugün kampa dahil olacağı öğrenildi.

8 Ocak 2020 12:19

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.

Fenerbahçe’de kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer alırken, kaptan Emre Belözoğlu’nun ise öğleden sonra Antalya’ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.  Emre Belözoğlu rötar sebebiyle takıma katılamadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. (DHA)

Son güncelleme 12:21 | 8 Ocak 2020
emre belözoğlu Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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