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Euroleague’de 18. hafta heyecanı
Euroleague

Euroleague’de 18. hafta heyecanı

Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bu hafta deplasmanda galibiyet için parkeye çıkacak.

8 Ocak 2020 11:18

Euroleague’de ikinci devre heyecanı yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 18. haftanın açılış mücadelesinde ALBA Berlin, Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Bu hafta temsilcilerimiz İspanya deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Anadolu Efes ise Barcelona ile karşılaşacak.

Euroleague’de 18. haftanın TSİ programı şöyle:

9 OCAK PERŞEMBE

22.00 ALBA Berlin – Maccabi FOX Tel Aviv

22.45 EA7 Olimpia Milano – Panathinaikos

23.00 Real Madrid – Zalgiris Kaunas

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Fenerbahçe Beko

10 OCAK CUMA

20.00 Khimki Moskova – Zenit Saint Petersburg

22.30 Bayern Münih – CSKA Moskova

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne – Kızılyıldız

23.00 FC Barcelona – Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket – Olympiakos

(İHA)

Son güncelleme 11:18 | 8 Ocak 2020
euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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