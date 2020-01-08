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Ersun Yanal sol bek problemini çözdü!
Süper Lig

Ersun Yanal sol bek problemini çözdü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, en erken şubat ayında sahalara dönecek Hasan Ali’nin verimli olamayacağını düşünüyor. Antrenmanlarda Deniz Türüç sol bekte deneniyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 8 Ocak 2020 07:19

TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle birlikte transfer yapma ihtimali azalan, bu konuda gelecek yanıtı bekleyen Fenerbahçe'de teknik heyet, mevcut duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Sezon başında da alınmayan sol beki devre arasında isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal da ekonomik durum nedeniyle arayışta. Yanal, bu bölgeyi yine devşirme isimlerle kapatmak için çaba harcıyor. İlk aday ise Deniz Türüç.

DIRAR SAĞ KANADA

Asıl bölgesi sağ kanat olan Deniz, idmanlarda sol bekte deneniyor. Yanal'ın ana hedefi ise Dirar'ı yeniden sağ kanada çekmek. Tecrübeli hoca, sakatlık sürecindeki Hasan Ali'nin ise uzun vadede verimli olamayacağına inanıyor. Yanal, en iyi ihtimalle şubat başındaki Trabzon maçında sahalara dönecek Hasan Ali'yle zorlu sezonun bitmeyeceğini düşünüyor.

Son güncelleme 07:19 | 8 Ocak 2020
Deniz Türüç ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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