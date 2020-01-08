Dusko Tosic, Süper Lig’e dönüyor! Tamer Tuna açıkladı

Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna, beIn Sports’a özel röportaj verdi. Akdeniz ekibinin çiçeği burnundaki hocası Tuna, imza töreninde verdiği ayrılık haberinin ardından bu kez de görüştükleri ismi açıkladı.

Gelson Dala, Cissokho ve Tarık Çamdal ile yollarını ayıran Antalyaspor’da Tamer Tuna, kadroya yapacakları takviyeler için de açıklama yaptı. Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısıyken beraber çalıştıklarını hatırlatan Tuna, Dusko Tosic ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Tuna, Tosic için, “Tosic Beşiktaş’ta 2 sezon birlikte çalıştığım oyuncu. Antalyaspor’un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesi de var tabii ki. Tosic de bu listede var. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var” diye konuştu.

Tamer Tuna görüştükleri başka oyuncular olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin’in Guangzhou takımında kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Dusko Tosic, Çin Süper Lig’inde takımıyla 12 maça çıkıp 3 gol kaydetti.