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Dusko Tosic, Süper Lig’e dönüyor! Tamer Tuna açıkladı
Süper Lig

Dusko Tosic, Süper Lig’e dönüyor! Tamer Tuna açıkladı

Süper Lig'in devre arasında takımın başına geçen Tamer Tuna, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile görüşmelerin olduğunu söyledi.

8 Ocak 2020 08:13

Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna, beIn Sports’a özel röportaj verdi. Akdeniz ekibinin çiçeği burnundaki hocası Tuna, imza töreninde verdiği ayrılık haberinin ardından bu kez de görüştükleri ismi açıkladı.

Gelson Dala, Cissokho ve Tarık Çamdal ile yollarını ayıran Antalyaspor’da Tamer Tuna, kadroya yapacakları takviyeler için de açıklama yaptı. Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısıyken beraber çalıştıklarını hatırlatan Tuna, Dusko Tosic ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Tuna, Tosic için, “Tosic Beşiktaş’ta 2 sezon birlikte çalıştığım oyuncu. Antalyaspor’un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesi de var tabii ki. Tosic de bu listede var. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var” diye konuştu.

Tamer Tuna görüştükleri başka oyuncular olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin’in Guangzhou takımında kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Dusko Tosic, Çin Süper Lig’inde takımıyla 12 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Son güncelleme 08:13 | 8 Ocak 2020
Antalyaspor Duşko Tosic süper lig tamer tuna
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