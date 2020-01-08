SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Irak’tan flaş açıklama geldi: Haberimiz vardı ama…
Denizlispor’da Oğuz Yılmaz’a af çıktı
Denizlispor

Denizlispor’da Oğuz Yılmaz’a af çıktı

Denizlispor'da, alacaklarının tahsili için Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz affedildi.

8 Ocak 2020 14:14

Süper Lig’de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor’da Mehmet Akyüz ve Burak Çalık’la birlikte kampa götürülmeyip kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz affedildi. Deneyimli oyuncu kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Denizlispor’da alacakları nedeniyle Mehmet ve Burak ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekince kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz’la anlaşma sağlandı.

Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli stoperle görüşen yönetim alacakları konusunda uzlaşarak Oğuz’la yola devam kararı aldı. Konu ile ilgili Denizlispor’dan yapılan açıklamada, “Maddi konularda ihtilaf yaşadığımız Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisi bugün takımımızın Antalya kampına katılarak takımımız ile çalışmalara başlayacaktır” denildi. Oğuz, Süper Lig’in ilk yarısında 12’si ilk 11’de olmak üzere 13 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik sergilemişti.

Son güncelleme 14:14 | 8 Ocak 2020
denizlispor oğuz yılmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR