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Aytemiz Alanyaspor, Tirana’yı devirdi
Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Tirana’yı devirdi

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Arnavutluk ekibi KF Tirana ile Antalya'da bir araya geldi. Alanyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

8 Ocak 2020 23:16

Süper Lig’de ilk yarıyı 29 puanla 6. sırada bitiren ve ikinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

08 Ocak 2020 Beşiktaş hazırlık maçında Mezokovesd Zsory`i 2-0 mağlup etti İkinci devre hazırlıklarını Antalya`nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynadı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı Ljajic ve Atiba`nın golleriyle 2-0 galip tamamladı. İlgili Haberi Oku

Gloria Sports Arena’da oynanan müsabakada Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Efecan Karaca ve 72’nci dakikada Djalma Campos kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62’nci dakikada Michael Ngoo’dan geldi.

Son güncelleme 23:16 | 8 Ocak 2020
Aytemiz Alanyaspor KF Tirana süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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