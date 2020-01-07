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Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas çıldırdı, babasını sakatladı!
Tenis

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas çıldırdı, babasını sakatladı!

Teniste ATP Cup'ta mücadele eden Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios ile karşı karşıya geldiği mücadelede sinirlerine hakim olamayınca saha kenarında oturan babasını sakatladı.

SKOR DIŞ HABER 7 Ocak 2020 17:34

Avustralya’da devam eden ATP Cup’ta mücadele eden Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios’a karşı oynadığı maçta seti kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Dünya sıralamasında 6 numarada yer alan 21 yaşındaki tenisçi, Kyrgios’a karşı kaybettiği setten sonra çılgına döndü ve raketini önce yere ardından saha kenarındaki banklara vurdu.

Ancak Tsitsipas’ın raketinden kopan parçalar, Yunanistan takımının kaptanı da olan ve banklarda oturan babası Apostolos’a isabet etti.

Acı içinde kalan baba Apostolos, oğluna hiçbir şey demeden olay yerinden uzaklaşırken Tsitsipas’ın güçlükle sakinleştiği görüldü.

Oyuncunun annesi Julia ise yaşananların ardından oğlu Tsitsipas’ın oturduğu yere gelerek ona bir şeyler söylerken Yunan tenisçiye kod ihlali cezası verildi.

Diskalifiye edilmekten zor kurtulan Tsitsipas’a para cezası verilmesi bekleniyor. Yunan tenisçi, Avustralya’dan önce Kanada ve Almanya’daki açılış maçlarını da kaybetmişti.

Öte yandan mücadeleyi 7-6(7) 6-7(3) 7-6(5) setlerle Nick Kyrgios kazanmayı başardı.

Son güncelleme 17:39 | 7 Ocak 2020
ATP Cup Stefanos Tsitsipas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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