Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas çıldırdı, babasını sakatladı!

Avustralya’da devam eden ATP Cup’ta mücadele eden Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios’a karşı oynadığı maçta seti kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Dünya sıralamasında 6 numarada yer alan 21 yaşındaki tenisçi, Kyrgios’a karşı kaybettiği setten sonra çılgına döndü ve raketini önce yere ardından saha kenarındaki banklara vurdu.

Ancak Tsitsipas’ın raketinden kopan parçalar, Yunanistan takımının kaptanı da olan ve banklarda oturan babası Apostolos’a isabet etti.

Acı içinde kalan baba Apostolos, oğluna hiçbir şey demeden olay yerinden uzaklaşırken Tsitsipas’ın güçlükle sakinleştiği görüldü.

RAKET BABAYA GELDİ | Stefanos Tsitsipas seti ve kendini kaybetti, babasını sakatladı Tarihte bir ilk: Bir tenis maçında daha aklı başında olan Kyrgios’tu. pic.twitter.com/IY5mmVDDaB — SKOR (@SozcuSkor) January 7, 2020

Oyuncunun annesi Julia ise yaşananların ardından oğlu Tsitsipas’ın oturduğu yere gelerek ona bir şeyler söylerken Yunan tenisçiye kod ihlali cezası verildi.

Diskalifiye edilmekten zor kurtulan Tsitsipas’a para cezası verilmesi bekleniyor. Yunan tenisçi, Avustralya’dan önce Kanada ve Almanya’daki açılış maçlarını da kaybetmişti.

Öte yandan mücadeleyi 7-6(7) 6-7(3) 7-6(5) setlerle Nick Kyrgios kazanmayı başardı.