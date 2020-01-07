Totti’den Roma’ya sert tepki: ‘Genç oyuncum olsa göndermem!’

Roma kulübünün simge ismi Francesco Totti’den Roma’ya karşı çok sert bir çıkış geldi. Kulüp tarihinin en efsane isimlerinden olan oyuncunun, menajerlere Roma ile transfer işine girmemeleri çağrısında bulunması şok etkisi yarattı.

Totti, yaz döneminde kulüpteki direktörlük görevinden ayrılmıştı. Sırtından bıçaklandığını söyleyen Totti, kulübün sahibi James Pallotta’yı Roma’yı tanımamakla suçlamıştı.

Yıldız adayı futbolculara menajerlik yapmak istediğini açıklayan Totti, “Elinde genç bir Francesco Totti olsa ne yapardın?” sorusuna, “Roma’ya göndermezdim çünkü hemen satarlardı” diye yanıt verdi.

Roma geçtiğimiz yaz Konstantinos Manolas ve Luca Pellegrini rakipleri Napoli ve Juventus’a satmıştı. Önceki yıl ise Alisson, Radja Nainggolan ve Kevin Strootman gibi yıldızlar büyük kulüplere satılmıştı.

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Oyuncu ve direktör olarak Roma’da 30 yıl görev yapan Totti, 786 maçta 307 gol kaydetti. 43 yaşındaki efsane, futbolu Roma yönetiminin baskısı ile bıraktığını öne sürdü: “Herkes bana futbolu bıraktırdıklarını biliyor. Bırakmamı istediler. Direktör olarak da 6 yıllık kontratım vardı. Ama Franco Baldini ile uyumu hiç yakalayamadık. Birimizin gitmesi gerekiyordu.”