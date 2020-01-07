Son dakika Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir son haftalarda adı Galatasaray ile anılan ve Fatih Terim’in de takıma dönmesi yolunda sıcak sinyaller verdiği Arda Turan ile yollarını ayırdı. Başakşehir resmi siteden yaptığı açıklamayla, Barcelona’dan kiralanan 32 yaşındaki Arda’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir’in yaptığı açıklama şöyle;

“Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

Arda Turan’ın İspanya La Liga ekibi Barcelona ile Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARDA TURAN’DAN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcu ayrılıkla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte “Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim” diyen Arda Turan’ın açıklaması:

Bu gönderiyi Instagram’da gör Arda Turan (@ardaturan)’in paylaştığı bir gönderi ( 7 Oca, 2020, 2:14öö PST )

ARDA TURAN’IN DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona’dan Başakşehir’e 2.5 yıllığına kiralanan Arda Turan’ın piyasa değeri yine düştü. 1 Haziran 2016’da piyasa değeri 35 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun şimdiki piyasa değeri ise 800 bin Euro oldu. Böylece Arda Turan son 3.5 yılda %97.7’lik bir değer kaybı yaşadı.

Galatasaray`da Arda Turan çatlağı! Eski başkanlar Sözcü`ye yorumladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Arda Turan planlamamızda yok, olmayacak da” dedi, teknik direktör Fatih Terim ise “Ben olsam o cümleyi kurmazdım” karşılığını verdi. Sarı-kırmızılıların eski başkanlar da ikiye bölündü. İlgili Haberi Oku