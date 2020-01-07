Son dakika! Arda Turan’ın Beşiktaş’a transfer iddialarına resmi siteden yalanlama

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Arda Turan ile ilgili transfer iddialarını yalanladı… Sosyal medyada Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile birlikte fotoğrafları yayınlanan Arda Turan ile ilgili bir açıklama yayınlayan siyah beyazlı kulüp basında yer alan transfer iddialarına açıklık getirdi.
İşte Beşiktaş’ın yaptığı açıklama;
Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.