Son dakika! Arda Turan’ın Beşiktaş’a transfer iddialarına resmi siteden yalanlama

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Arda Turan ile ilgili transfer iddialarını yalanladı… Sosyal medyada Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile birlikte fotoğrafları yayınlanan Arda Turan ile ilgili bir açıklama yayınlayan siyah beyazlı kulüp basında yer alan transfer iddialarına açıklık getirdi.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı açıklama;

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Burak Yılmaz`dan Arda için flaş sözler: Haberleri görünce içim cız ediyor Beşiktaş takım kaptanı Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında transferi konuşulan Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda ile ilgili çıkan haberlere üzüldüğünü söyleyen Burak, ``Yaklaşık 3 sene önce Türkiye`nin en büyük markalarından birinden bahsediyoruz. Arda`nın hataları vardır, bunu inkar edemem ama ona yardım olma konusunda, elinde tutma konusunda zayıf kaldık, neden Arda`ya karşı böyle davrandık bilmiyorum, Arda çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür. Onun sahada başarılı olmaya ihtiyacı var, sahada başarılı olursa diğer yollar kapanır`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku