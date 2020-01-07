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Ryan Babel’e Ajax talip oldu!
Süper Lig

Ryan Babel’e Ajax talip oldu!

Galatasaray'da çıktığı 20 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Ryan Babel'e Ajax talip oldu. Hollanda ekibi sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle Galatasaraylı futbolcuyu kiralamak istiyor.

SKOR DIŞ HABER 7 Ocak 2020 15:09

Hollanda devi Ajax ve Galatasaray, Ryan Babel’in transferi için masada. De Telegraaf’ın haberine göre Hollandalı futbolcunu menajeri Winny Haatrecht tarafların 6 aylık kiralık bir formül için pazarlık halinde olduğunu açıkladı.

Haberde; transferin Ajax oyuncuları Quincy Promes, David Neres ve Zakaria Labyad’ın sakatlıkları ve Galatasaray’ın finansal sorunları nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.

Aynı haberde Babel’in Hollanda Ligi’nde forma giymesi halinde EURO 2020’ye seçilme ihtimalinin artacağı yorumuna yer verildi.

Futbola Ajax genç takımında başlayan Babel, 2007 yılında 17,25 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer olmuştu.

33 yaşındaki Ryan Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı.

Son güncelleme 15:11 | 7 Ocak 2020
ajax galatasaray ryan babel süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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