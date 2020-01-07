Ryan Babel’e Ajax talip oldu!

Hollanda devi Ajax ve Galatasaray, Ryan Babel’in transferi için masada. De Telegraaf’ın haberine göre Hollandalı futbolcunu menajeri Winny Haatrecht tarafların 6 aylık kiralık bir formül için pazarlık halinde olduğunu açıkladı.

Haberde; transferin Ajax oyuncuları Quincy Promes, David Neres ve Zakaria Labyad’ın sakatlıkları ve Galatasaray’ın finansal sorunları nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.

Aynı haberde Babel’in Hollanda Ligi’nde forma giymesi halinde EURO 2020’ye seçilme ihtimalinin artacağı yorumuna yer verildi.

Futbola Ajax genç takımında başlayan Babel, 2007 yılında 17,25 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer olmuştu.

33 yaşındaki Ryan Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı.