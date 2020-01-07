Roma, Aleksandar Kolarov ile sözleşme yeniledi!

Sezon başında Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan ve ara transferde de ismi sarı lacivertli ekiple anılan Aleksandar Kolarov, Roma ile olan sözleşmesini resmen uzattı. 2017’den beri Roma forması giyen 34 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu, Roma ile 2021 yılında sona erecek sözleşmeyi imzaladı.

İmza sonrasında konuşan Kolarov, “Benim için büyük bir mutluluk kaynağı olan bu sözleşme için kulübe teşekkür ediyorum. Bugünü bile yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Kulübün sürekli büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

Kulüp CEO’su Giudo Gienga ise yaptığı açıklamada, “Bu imzayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kolarov sahada ve saha dışında profesyonel bir isim. Bu ona güvenmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Roma formasıyla şimdiye kadar 113 maça çıkan Kolarov 17 gol atma başarısı gösterdi.