Pep Guardiola: Manchester United’ı çalıştırmak yerine Maldivler’e gitmeyi tercih ederdim

İngiltere Lig Kupası’nda bu akşam Manchester United ile Old Trafford’da yarı final ilk maçına çıkacak olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu. Son iki kupanın sahibi İspanyol teknik adam, Manchester United’ı yönetmek yerine Maldivler’de yaşamayı tercihe edeceğini söyledi.

Guardiola kendisine, yönettiği takımların ardından ezeli rakiplerini yönetip yönetmeyeceği şeklindeki soruya; “City’nin ardından United’ı çalıştıramam. Tıpkı Barcelona’dan sonra Real Madrid’e gidemeyecek olmam gibi… Hiçbir teklif alamasam bile Manchester United’ı çalıştırmak yerine Maldivler’e gitmeyi tercih ederdim. Belki de gitmezdim çünkü orada golf sahaları yok” şeklinde cevap verdi.

Manchester United ile Manchester City, Lig Kupası yarı final ilk maçında bu akşam 23.00’te Old Trafford’da, rövanş maçında ise 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45’te Etihad’da karşılaşacak.

Öte yandan Guardiola takımına taktik faul çalıştırdığı iddialarını yalanladı. “Hiçbir toplantıda böyle bir istekte bulunmadım” diyen Guardiola, “Topu kaybettiğinizde bazen geç kalabiliyorsunuz ve faul yapabiliyorsunuz, bu normal” dedi.

“ARTETA’YA SORUN”

Basın mensuplarının, şu anda Arsenal Teknik Direktörü olan ancak sezona Guardiola’nın yardımcısı olarak başlayan Mikel Arteta’nın geçen sezon çekilen bir belgeselde orta saha oyuncuları David Silva, İlkay Gündoğan ve Kevin de Bruyne’ye taktik faul yapmaları gerektiğini söylediği anlar hatırlatıldı.

Sorudan sonra tebessüm eden Guardiola, “Londra’ya gidip ona sormalısınız” cevabını vererek, “Genelde topa yüzde 62 civarında sahip oluyoruz. Top sizdeyken faul yapamazsınız” dedi.