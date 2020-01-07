Ozan Tufan: Kadro dışı kalınca çok düşündüm

Süper Lig’in ikinci yarısı için Antalya-Belek’te kamp yapan Fenerbahçe’de takım kaptanı Ozan Tufan, basın mensuplarının karşısına geçti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, yaptığı açıklamada kadro dışı kaldığı dönemde farklı mevkilerde oynamayı bile özlediğini belirtirken, Fenerbahçe’ye de borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin kaptanlarından Ozan Tufan’ın yaptığı açıklamalardan derlediklerimiz şöyle;

– Önemli olan kendime inancımdı, daha da iyi olup Fenerbahçe’ye katkı yapmaya devam edeceğim. Bununla yetinmeyeceğim. Sergen hoca ile de sürekli konuşuyorum bana uyarıları oluyor dikkate alıyorum. Ona da teşekkür ediyorum.

– Devre arasında sözleşmem bitmiyordu ama istediğiniz kulüple anlaşabiliyordunuz. Benim aklımda böyle bir şey yoktu, olsa Fenerbahçe ile imzalamazdım. Fenerbahçe’ye borcum vardı. Burada verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak önceliğim.

“BENDE OLDUĞU GİBİ BİRDEN YÜKLENİLDİĞİNDE…”

– Fenerbahçe’de ve diğer büyük kulüplerde yıllardır futbolcu çıkmıyor. Emre abi, Ersun hoca ve diğer bütün hocalarımızın da istediği gibi altyapıdan oyuncu çıkarmak. Ama bende olduğu gibi birden yüklenildiğinde o değişkenliği atlatması zor oluyor oyuncunun.

– Emre abi benim 5-6 yıldır tanıdığım bir abim. Ben Bursaspor’da oynarken de tanıyordum. Karakteri ve kendisini söylememe gerek yok mükemmel biri. Sadece bana değil bütün oyunculara yardımcı olan bir kaptandır. Benim öğreneceğim, onun da takıma katacağı çok şey var. Emre abi bizimle olduğu sürece biz de mutluyuz. İnşallah hep beraber yolun sonunda onun elinde kupa olur, biz de hep beraber seviniriz.

– EURO 2020’de zor bir grubumuz var. Genç bir ekibiz. Bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin üst seviye olduğu bir grup. Bence şansımız eskiye göre daha yüksek. Bunu maç oynayarak yaşıyoruz.

“SAĞ BEK OLSA DA OYNAMAYI ÖZLÜYORSUNUZ”

– Birçok mevkide oynadım. Orta sahada kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe’nin eksik olduğu mevkide oynayabiliyorsam seve seve oynarım. Ersun hocaya da söyledim. O da isteyerek oynatıyor. Bunu Dirar da yapıyor, başkaları da yapıyor. Önemli olan F.Bahçe’nin kazanması. Her kim olursa olsun, önemli olan oynamak. Ben 2-3 defa kadro dışı kaldım. Çok düşündüm o dönemlerde. Beni orada oynatmıyor, burada oynatmıyor. Kadro dışı kalınca sağ bek de olsa oynamayı özlüyorsun. Önemli olan oynamak. Mevkiye takılı kalmamak lazım.

– Emre abi ve Gustavo farklı özellikleri olan, tecrübeli isimler. İkisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Tercihi hoca yapıyor. Biz sahaya çıktığımızda orada yüzde 100 oynamak zorunda. Sahada yüzde 100’ünü vermeyen biri olursa verim alamayız. Benim bazen yapamadığım mücadeleyi Emre abi yapıyor. Benden kaç yaş büyük bir insan. Önemli olan oynayanların hazır olması.