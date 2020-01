Mustafa Yumlu: İnşallah Trabzonspor şampiyon olur

Denizlispor forması giyen başarılı savunmacı Mustafa Yumlu, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Takımın son durumundan kendi performansına, eski takımı Trabzonspor'dan zirve yarışına kadar her soruya samimi cevaplar veren Yumlu, özellikle bordo-mavili ekipteki teknik direktör değişiminin olumlu etki oluşturacağını ve Hüseyin Çimşir'in bu yükün altından kalkacağını ifade etti. Yumlu, Trabzonspor'un şampiyon olmasını istediğini de belirterek, “İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim. Bu sezon 2 dileğim var. Birisi Trabzonspor şampiyon olsun, diğeri de Denizlispor Süper Lig'de yola devam etsin” dedi.

“LİGDE KALIRSAK, GÜZEL GÜNLER GÖRÜRÜZ”

Geçtiğimiz sezon çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını ve bu sakatlığın uzun sürdüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Yumlu, “Futbolda böyle şeyler var ama önemli olan geri dönüşün iyi olması. Allah'a şükür iyi çalıştım, fedakarlıklar yaptım, acı çektim bu dönemde ama iyi şekilde geri döndüm. Sezon başında hazır durumdaydım ama maalesef eski hocamız beni fazla değerlendirmedi. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldum ama hoca beni düşünmedi. Lige iyi başladık aslında ama sonrasında bir düşüş yaşadık. Böyle düşüşlerin olması da normal. Yeni toplanan bir ekipte, lige yeni yükselen bir takımda böyle düşüşlerin olması normal. Ancak bizdeki düşüş biraz uzun sürdü. Mehmet hocanın gelişiyle birlikte takım olarak ve bireysel olarak iyi performans göstermeye başladık. Hocanın gelmesiyle oynamaya başladım. Gayet iyi durumdayım. Hocanın bana katkısı çok, ona çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha içinde duruşum ve karakterimle yardımcı olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum. Geldiği dönemde çok iyi maçlar çıkardık. Çok zor bir fikstüre denk geldik. Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor gibi bir periyottan iyi çıktığımızı düşünüyorum. 22 puan, lige yeni çıkan bir takım için iyi bir puan. Her zaman ikinci yarılar zor geçer ve bunun da farkındayız. İkinci yarıda bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Lige yeni çıkan bir takımın önceliği ligde kalmaktır. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama amacımız ligde kalmak. Bu sene Süper Lig'de kaldıktan sonra seneye bu takımı daha güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Kampımız da güzel geçiyor. Eksiklerimiz var, mutlaka gelecek olan oyuncular da vardır. Biz işimizi yapıyoruz, performansımızı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VAR'I ADALETLİ KULLANIRSAN İYİ”

Fenerbahçe maçı sonrasında gösterdiği tepkiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Mustafa Yumlu, VAR sistemini değerlendirerek, “VAR'ın gelmesi adalet bakımından çok iyi. Ama adaletli kullanırsan çok iyi. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki, biz bile inanamıyoruz. İzleyip görüyorlar, ama nasıl farkında olmuyorlar biz de şaşırıyoruz. Savunma oyuncusu olarak her müdahalemize dikkat etmeye çalışıyoruz. Maç esnasında bunu düşünmüyoruz ama artık bilinçaltına yerleştiği için dikkat etmeye çalışıyoruz. Bence VAR'ın olması çok olumlu. Ama adaletli kullanırsan olumlu” dedi.

“HÜSEYİN HOCAYI ÇOK SEVİYORUM”

Eski kulübü Trabzonspor'da yaşanan değişimlerle ilgili de konuşan Yumlu, “1999 yılında Trabzonspor'un kapısından girdim. Orası benim yuvam, evim. Çok güzel günlerim de oldu çok talihsiz günlerim de oldu. Ama şu anda çok iyi durumda. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın çok üst düzey performans göstermediği bu dönemde Trabzonspor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hoca değişiminin de iyi olacağını düşünüyorum. Hüseyin hocama hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Kendisini çok seviyorum. Çok karakterli birisi ve çok da iyi bir hoca olma adayı. Allah gönlüne göre versin. Bence çok iyi bir takıma sahipler. Eksikler tabii ki olacak ama bence çok avantajlı Trabzonspor. Bu sene onlar için büyük bir fırsat. Ben çok istiyorum Trabzonspor'un şampiyon olmasını. Biz de o şampiyonlukta belki kutlamalara katılıp eşlik ederiz onlara” açıklamasını yaptı.

“İNŞALLAH TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR”

Denizlispor forması giydiğini ve sahaya çıktığı zaman duygusallığa yer olmadığını da sözlerine ekleyen Mustafa Yumlu, “Trabzonspor deplasmanında da bunu gösterdik. Trabzonspor'u deplasmanda yenmek kolay bir şey değil. O maçı çok iyi oynayarak kazandık. Onlar da günlerinde değillerdi. Bazı eksiklikler vardı. Ama bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor. Bu değişim de onlara çok olumlu yansıyacaktır ve Hüseyin hocanın bu yükün altından kalkacağını düşünüyorum. Bu deplasmanda biz çekinerek gittik aslında. Trabzonspor'un hücum hattı bence Türkiye'nin en iyisi durumunda. Her oyuncu skoru değiştirecek yetenekte. 1-0 geriye düştükten sonra ‘İnşallah bugün hüsranla ayrılmayız' diye düşündüm. Ama zaman geçtikçe oyunun bize döndüğünü düşündüm. Devre arasında da hocamız ‘Rahat oynuyoruz, biraz daha özgüvenli oynayın' dedi. İkinci yarıda da farkına vardık. Kazanacağımıza da emindik. Golü bulunca her şeyin değişeceğinin farkındaydık. Golü attık ve kazandık. Bizim kazanmamız çok güzeldi o gün. Mütevazı bir takımız. Şehir olarak ve kulüp olarak çok güzel bir kulüp Denizlispor. Önü de açık. Bu ligde kaldığı sürece özellikle maddi anlamda şartları daha iyi olacaktır kulübün. Denizli'yi çok güzel şeyler bekliyor” dedi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini yineleyen Yumlu, “İnşallah bu sene Trabzonspor şampiyon olur. Benim her sene gönlümden geçen şey bu. Gerçekten çok istiyorum. Denizlispor da başarılar sağlasın. Gönlümden geçen budur. İnşallah da gerçekleşir” diyerek sözlerini noktaladı.