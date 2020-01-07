Mehmet Demirkol: İstanbul’un eskisi gibi kalmasını istiyorum ama kalamaz

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Mehmet Demirkol’un açıklamalarından satır başları:

‘TEKNOLOJİ DAHA FAZLA İŞİN İÇİNE GİRECEK’

”Biliyoruz ama anlatamıyoruz. VAR görmedi diye bir şey yok. Çağırmadı diye de bir şey yok. Bunun örneklerle anlatılması lazım. VAR kayıtları açıklanmasın ama işleyiş açıklansın. Hakem hocaları televizyonda çıkıp neden çağırmadı diyor. Öyle bir şey yok. Cep telefonu çıktığında, konuşmak içindi. Şimdi insanların boynu ağrıyor. Teknoloji daha fazla işin içine girecek, en sonunda sahanın içinde hakem kalmayacak. Ben de İstanbul’un eskisi gibi kalmasını istiyorum ama kalamaz. Oyunun ruhu kayboluyor diye itirazlar var. Teknoloji değiştirir.”

‘İNGİLTERE’NİN EN İYİ HAKEMİNİ GETİREBİLİR MİSİN BURAYA?’

”Biz televizyonda her şeyi görürken, hakem hiçbir şeyi göremiyor. İyi göremeden karar veriyor. Bunlar saçma ezberler. Derbiye hangi hakemi getireceksin? Yabancı hakem diye bir şey yok. İngiltere'nin en iyi hakemini getirebilir misin buraya? Adam zaten kendi ülkesinde maçları yönetiyor. Mümkün değil böyle bir şey.Biz hakemlerden hakim titizliğini bekleyemeyiz. Biz birkaç sene konuşuruz bu VAR işini.”

‘İNSANOĞLU İYİYE DE KÖTÜYÜ DE HIZLI ALIŞIR’

”Eleştiri daha gelmeden başlamıştı, bitmez. Ceza sahasında olan faulün penaltı verildiği zamanı mı istiyoruz geri? Ya da 1 metre ofsayt pozisyonlarından atılan golün verildiği zamanları mı istiyoruz? Teknolojinin sana ne kazandırdığını çok çabuk unutursun. İnsanoğlu iyiye de kötüye de hızlı alışır.”

‘BANA GÖRE BU ALMAYIN DEMEKTİR’

‘Galatasaray geleneğinde başkanın sözünün üzerine çıkılmaz. İtiraz edersin, o ayrı. En sonunda başkanın dediği olur. İdeali bu. Ama Fatih Terim, şu anki durumda Galatasaray’ın 1 numaralı figürü. Arda konusunda ‘Ne alın ne almayın dedim' diyorsan bu almayın demektir bana sorarsanız. Her şeyi bir daha okuduktan sonra Fatih Hoca'nın başkanı düzeltmek istediği cümle ‘Planımızda bundan sonra da olmayacak' cümlesi. Bu söylenenler ışığında Arda Turan'ın Galatasaray ile bir anlaşma yapmayacağı anlamı çıkar. Hem Fatih Hoca, hem başkanın açıklamaları var. Daha kime bakıp evet diyeceğiz? Arda Turan'dan da böyle bir şey gelmedi. Arda herhalde ya yurt dışına ya da Türkiye'den başka bir takıma transfer olacak.”

Burak Yılmaz`dan Arda için flaş sözler: Haberleri görünce içim cız ediyor Beşiktaş takım kaptanı Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında transferi konuşulan Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda ile ilgili çıkan haberlere üzüldüğünü söyleyen Burak, ``Yaklaşık 3 sene önce Türkiye`nin en büyük markalarından birinden bahsediyoruz. Arda`nın hataları vardır, bunu inkar edemem ama ona yardım olma konusunda, elinde tutma konusunda zayıf kaldık, neden Arda`ya karşı böyle davrandık bilmiyorum, Arda çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür. Onun sahada başarılı olmaya ihtiyacı var, sahada başarılı olursa diğer yollar kapanır`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘ARDA ÇALIŞIYOR OLSAYDI BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLURDU’

”Tüm hikaye içinde beni sevindiren, Arda’nın futbol oynama niyeti. Bir dönem çok çalıştı, Atletico’nun 10 numarası olmak, Barcelona’ya transfer olmak kolay değil. Son dönemde Arda, futbola çalışmasıyla anılmadı. Zaten çalışıyor olsaydı, M. Başakşehir geçen sene şampiyon olurdu. Saracchi, Onyekuru, Linnes, Arda… 4 tane oynamamış futbolcuyu, merkezin düzgün değilken sahaya çıkaramazsın. Mantıklı mı bu? Burada bir problem var.”

‘4 STOPER ALINDI BURADA BİR SORUN VAR’

”Fenerbahçe’nin stoper transferini tutturamaması enteresan oldu. Geçen sene bugünden itibaren 4 stoper alındı ve 5. ila 6. stoper bakılıyor. Burada ciddi bir sorun var. Borussia Dortmund’tan alınan kaleci antrenörü de öyle. Alper hoca Türkiye’nin en iyilerinden, Murat hoca da iyi bir kaleci antrenörüydü.”