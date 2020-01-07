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MAÇ SONUCU | Napoli 1-3 Inter | Inter, Napoli deplasmanında şov yaptı!
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Napoli 1-3 Inter | Inter, Napoli deplasmanında şov yaptı!

Bu sezon Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Inter, deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi ve averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Sezona damga vuran Lukaku-Martinez ikilisi bu kritik maçta da şov yaptı.

7 Ocak 2020 01:01

Serie A’nın 18. haftasında Inter, Napoli’yi deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti ve adeta gövde gösterisi yaparak 45 puana çıktı ve averaj farkıyla Juventus’un önünde zirvedeki yerini geri aldı.

Inter’in yıldız golcü ikilisi Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez bu dev maçı da boş geçmezken Lukaku attığı 2 golle (13. ve 33. dakikalar) yıldızlaştı, tabelayı ise Martinez (62. dakika) belirledi.

Bu sezon bekleneni veremeyen Napoli’nin tek golü ise Arkadiusz Milik’ten (39. dakika) geldi. Bu sonuçla Napoli, 24 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.

Son güncelleme 01:01 | 7 Ocak 2020
Arkadiusz Milik İtalya Serie A Lautaro Martinez Napoli Romelu Lukaku
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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