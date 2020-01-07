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Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko’da kalacağını açıkladı!
Süper Ligi

Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko’da kalacağını açıkladı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Joffrey Lauvergne, sosyal medya üzerinden kulüpteki geleceği hakkında bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'den ayrılmayacağını ifade eden Lauvergne, "Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" dedi.

7 Ocak 2020 00:27

Fenerbahçe Beko’nun Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı. Fenerbahçe Beko’da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe’den ayrılacağı ve Partizan’a gideceği iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, “Partizan Kulübü’ne ve başkan Ostoja Mijailovic’e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 00:27 | 7 Ocak 2020
euroleague Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi Joffrey Lauvergne
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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