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Galatasaray’da Arda Turan çatlağı! Eski başkanlar Sözcü’ye yorumladı
Süper Lig

Galatasaray’da Arda Turan çatlağı! Eski başkanlar Sözcü’ye yorumladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Arda Turan planlamamızda yok, olmayacak da” dedi, teknik direktör Fatih Terim ise “Ben olsam o cümleyi kurmazdım” karşılığını verdi. Sarı-kırmızılıların eski başkanlar da ikiye bölündü.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 7 Ocak 2020 07:25

Galatasaray’da Arda Turan polemiği… Başkan Mustafa Cengiz'in SÖZCÜ'ye verdiği röportajda, Arda Turan transferine dair, “Hocamız bizimle aynı fikirde. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak” demişti. Fatih Terim önceki gün yapılan antrenmanda ise Cengiz'e yönelik, “Ben olsam, Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir oyuncu için o cümleyi kurmazdım” ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu Galatasaray'ın eski başkanlarına sorduk, farklı yanıtlar aldık. İşte detaylar…

ÜNAL AYSAL: BAŞKAN DEDİYSE KONU KAPANIR

“Başkan olsaydım hoca bu çıkışı yapmazdı; yapmaması gerektiğini bilirdi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Cengiz daha ılımlı. Bilemeyiz, belki onun tarzı doğrudur. Ama Arda üzerinden yaşananlar son derece ayıp. Bir teknik direktörün, başkan konuştuktan sonra üzerine yorum yapması büyük ayıp. Başkanın da seçme hakkı olmalı. Başkan, ‘Gündemimizde yok' dediyse konu kapanmıştır.”

DUYGUN YARSUVAT: HOCA YERDEN GÖĞE HAKLI

“Arda Turan konusunda Fatih Terim yerden göğe kadar haklı. Fatih Terim gerçek bir Galatasaraylı olduğu için Arda Turan hakkında öyle düşünüyor. Başkan Galatasaraylı değil, ya da hâlâ Galatasaray'ı öğrenememiş. İhtilaf olduğunu düşünmüyorum. Ancak Fatih hoca haklı.”

FARUK SÜREN: TERİM’İN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR

“Hocanın yaptığı biraz itiraz yok. ‘Galatasaray'a emeği geçmiş bir futbolcu hakkında bu şekilde konuşmazdım' diyor. Galatasaray camiası olarak özgür bir topluluğuz. Hoca da camiamızın bir değeri olarak görüşlerini ifade ediyor. Bu bir ayıp değil, net olarak ifade özgürlüğüdür.

Son güncelleme 07:32 | 7 Ocak 2020
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