Fenerbahçe’ye yeni kaleci antrenörü: Marco Knoop

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de kaleciler, 41 yaşındaki Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'a emanet.

Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya'ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek'te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop'un metotları dikkat çekti.

Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya'da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe'de uygulayan Knoop'un çalışmalarından sarı-lacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi.

Daha önce Leipzig, Bochum ve Borussia Dortmund genç takımında görev yapan Knoop’un Türkçe’ye de hakim olduğu öğrenildi.

Altyapıdaki gençlerle de ilgilenmesi beklenen Knoop’un eşi de Türk.