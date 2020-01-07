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Fenerbahçe’ye yeni kaleci antrenörü: Marco Knoop
Süper Lig

Fenerbahçe’ye yeni kaleci antrenörü: Marco Knoop

Fenerbahçe’nin yeni kaleci antrenörü Alman Marco Knoop, Antalya’da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri Almanya’da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor. Eşi Türk olan 41 yaşındaki antrenörün Türkçe'ye hakim olması oyuncuların da işini kolaylaştırıyor.

7 Ocak 2020 12:59

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de kaleciler, 41 yaşındaki Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'a emanet.

Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya'ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek'te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop'un metotları dikkat çekti.

Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya'da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe'de uygulayan Knoop'un çalışmalarından sarı-lacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi.

Daha önce Leipzig, Bochum ve Borussia Dortmund genç takımında görev yapan Knoop’un Türkçe’ye de hakim olduğu öğrenildi.

Altyapıdaki gençlerle de ilgilenmesi beklenen Knoop’un eşi de Türk.

Son güncelleme 13:20 | 7 Ocak 2020
Fenerbahçe Marco Knoop
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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