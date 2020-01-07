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Fenerbahçe’de Joffrey Lauvergne takımda kalacağını açıkladı
Süper Ligi

Fenerbahçe’de Joffrey Lauvergne takımda kalacağını açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

7 Ocak 2020 07:13

Fenerbahçe Beko’da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe’den ayrılacağı ve Partizan’a gideceği iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, “Partizan Kulübü’ne ve başkan Ostoja Mijailovic’e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 07:13 | 7 Ocak 2020
Fenerbahçe Beko Joffrey Lauvergne
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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