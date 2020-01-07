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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu: Simon Falette
Süper Lig

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu: Simon Falette

Başkan Ali Koç, Frankfurt yönetimiyle masaya oturdu. Fenerahçe, Eintracht Frankfurt’ta fazla süre alamayan Simon Falette’yle satın alma opsiyonlu kiralık olarak el sıkıştı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 7 Ocak 2020 07:36

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Alman kulübüne 1.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi. Koç'un, Alman yöneticilerle bir araya gelerek prensipte el sıkıştığı ifade edildi.

DİĞER ADAY JORDAN

Gineli savunma oyuncusu da oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini belirtip Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Falette stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim Hertha Berlin'den 22 yaşındaki Jordan Torunarigha. Kanarya, sol ayaklı stoperi kiralamak istiyor. Berlin kulübüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Genç oyuncu, sezon başı hazırlık maçında Fener'e karşı oynamıştı.

Son güncelleme 07:36 | 7 Ocak 2020
Fenerbahçe Simon Falette süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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