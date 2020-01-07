Fenerbahçe aradığı stoperi buldu: Simon Falette

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Alman kulübüne 1.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi. Koç'un, Alman yöneticilerle bir araya gelerek prensipte el sıkıştığı ifade edildi.

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Gineli savunma oyuncusu da oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini belirtip Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Falette stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim Hertha Berlin'den 22 yaşındaki Jordan Torunarigha. Kanarya, sol ayaklı stoperi kiralamak istiyor. Berlin kulübüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Genç oyuncu, sezon başı hazırlık maçında Fener'e karşı oynamıştı.