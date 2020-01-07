Burak Yılmaz’dan Arda Turan ve Cenk Tosun sözleri!

Süper Lig’in ikinci yarısında Antalya’daki kampa ile hazırlanan Beşiktaş’ta golcü oyuncu Burak Yılmaz, basının karşısına geçti. Milli oyuncu sakatlığı nedeniyle ilk atrenmanına bugün çıkarken Sivasspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Burak ayrıca Başakşehir’den ayrılan Arda Turan hakkında konuşurken, Everton’dan ayrılması beklenen Cenk Tosun’a ise “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) çağrısında bulundu.

İşte Burak Yılmaz’ın açıklamalarından derlenenler;

– Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak biz sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Havamız iyi, Sivas maçını dört gözle bekliyoruz.

“FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKMAK İÇİN ÇOK DUA ETTİM”

– Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak için çok dua ettim, Allah’ımdan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer teklifi aldım ama en ufak bir şey aklımda yok. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak.

“TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİLER”

– Sivasspor ile ilk hafta oynamak bizim için avantaj. Sivas’ın çok iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdiler, Sivasspor ile oynamamız bizi yarışın içinde tutacaktır.

– Milli Takım'da çok iyi bir sinerji yakaladık. Basın da milli maçlarda inanılmaz destek verdi. Milli maç haftalarını milli hafta ilan ettiniz. Hep pozitif şeyler oldu. Kardeşlerimizin genç olduğunu ve eleştiriyi kaldıramayacağını düşündünüz ve destek oldunuz. Şenol Güneş ile duygusal bağımız çok yüksek. Hak ettiği bir yerde. Geç de olsa çok iyi bir yerde. Adaletli kararlar alabilen bir isim.

– Sayın Başkanımız Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanımız çok destek verdi. Çok güzel bir atmosfer var. Umarım 2020'de de üstümüze düşen görevi hep birlikte yaparız. Aile olduk. Futbolcular hiçbir şey düşünmeden basına teslim oldu. Siz de çok güzel yaklaştınız. İnşallah bu birliktelik böyle devam eder.

“MİLLİ TAKIMDA GÜZEL HAVA VAR”

– Her takım gruptan lider çıkabilir ya da çıkamayabilir. Bıçak sırtı bir grup. Ama ben gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Tek yürek olunca neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Destek rica ediyoruz. Milli Takım konuşmak için erken. Lige konsantreyiz. Milli Takım'da güzel bir hava var. İnşallah da bozulmaz.

DERBİDE İTİRAZ ETMEDİKLERİ YÖNÜNDEKİ ELEŞTİRİLER

– Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de orada bir değişiklik olmazdı. Hepimizin takdir ettiği Cüneyt Çakır, hakem ağabeyimiz… Ama 10 kişi de olsak, 11 kişi de olsak bir değişiklik olmazdı. Reaksiyon göstermemize fırsat olmadan taç atışı yapılmıştı. Penaltı olsa da o penaltı verilmeyecekti.

– Hakemlerin üstünde baskı var. Biz de yakınıyoruz başka takımlar da. Onların üstünde baskı yaratıyoruz. Allah onların yardımcısı olsun. Ama biz birazcık fazla yara aldık hakem hatalarından. Fakat; onlara kesinlikle kötü söz söylemiyorum. Çok zor bir işleri var. 5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği yerde hakemler eleştirilecektir. Biz biraz fazla yara aldık. Böyle düşünüyorum.

ARDA TURAN-BEŞİKTAŞ İDDİALARI

– Beşiktaş’ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş’a hem de Arda Turan’a saygısızlıktır. Arda’nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur.

Burak Yılmaz kendisine sorulan, “Cenk Tosun’un ayrılması gündemde. Kendisine ne gibi bir mesaj verirsin?” sorusuna, “Cenk Tosun’a söyleyebileceğim tek şey, Come to Beşiktaş olur” şeklinde cevap verdi.