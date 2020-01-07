Bunama (demans) ve Alzheimer’a karşı savaş başlattılar! Eski futbolcuları çağırıyorlar…

Eski futbolcular, İngiltere’deki öncü bir üniversite projesinde bunamanın (demans) erken belirtileri açısından test edilecek. Geçen yıl, İskoçya’da yapılan bir araştırma, eski oyuncuların Alzheimer hastalığından muzdarip olma olasılığının ortalama bir kişiden beş kat ve bunamadan ölme olasılığının üç buçuk kat daha yüksek olduğunu tespit etti.

Doğu Anglia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, endişe verici bağlantılara sahip belirtileri tespit etmek için kullanılan en son teknoloji bir program kullanmaya başladı.

Üniversite, bazı eski futbolcuları ‘herhangi bir hafıza problemi veya diğer belirgin semptomlar ortaya çıkmadan çok önce’ tanımlanabilir olduğunu söyledikleri bunamanın erken belirtileri için test edecek.

Araştırma için 1 milyon Sterlin toplamak isteyen görevliler ve bunun yüzde 10’unun toplum tarafından finanse edilmesini umuyorlar.

“GELECEKLERİ HAKKINDA ENDİŞELİ KİŞİLER OLACAK”

UEA Sağlık Bilimleri Okulu’ndan baş araştırmacı Dr Michael Gray şunları söyledi:

“Artık eski profesyonel futbolcularda bunama riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz ve bunun topa kafa vurulan pozisyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bunun amatör seviyeye uzanıp uzanmadığını bilmiyoruz”

Gray, projenin uzun yıllar boyunca gönüllü eski profesyonel futbolcuları takip etmeyi umduğunu da sözlerine eklerken, “Gelecekleri hakkında anlaşılır derecede çok endişeli olan birçok futbolcu olacak. Zaman içinde beyin sağlığını araştırmak ve izlemek için eski profesyonel oyuncularla çalışacağız ve hayatlarının geri kalanında onları takip etmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİ FUTBOLCU ROBERTS DESTEKLEYENLER ARASINDA

Kulüp ve milli takım seviyesinde 600’den fazla maça çıkan eski Norwich City forveti Iwan Roberts da projeyi destekleyenler arasında.

Konuyla ilgili açıklama yapan Roberts, “Profesyonel olarak 20 yıl futbol oynadım ve o dönemde birçok kez topa kafa attım. Öngörülebilir gelecekte endişelenmem gereken bir şey olup olmadığını görmek istiyorum” dedi.