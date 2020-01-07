SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cenazede izdiham! Çok sayıda ölü var, defin ertelendi
Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, Konyaspor’da!
Süper Lig

Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, Konyaspor’da!

Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Ocak 2020 15:45

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hücum hattını Rogerio Thuram ile güçlendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Thuram, “Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım” dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti. 1.5 yıllığına Konyaspor'a kiralık olarak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.

Son güncelleme 15:45 | 7 Ocak 2020
İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR