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Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen’den transfer açıklaması
Süper Lig

Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen’den transfer açıklaması

Beşiktaş’ta taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, transfer sürecine ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

7 Ocak 2020 10:15

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin ekibinde taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, dün Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Sürmen, Twitter hesabından umut verdi. Sürmen, “Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Ne olursa olsun, hangi zorluk karşımıza çıkarsa çıksın merak etmeyin! Elimizden gelenin en iyisini, yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin” dedi.

Son güncelleme 10:15 | 7 Ocak 2020
beşiktaş Bilgihan Cenk Sürmen süper lig
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