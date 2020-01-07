Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen’den transfer açıklaması

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin ekibinde taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, dün Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Sürmen, Twitter hesabından umut verdi. Sürmen, “Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Ne olursa olsun, hangi zorluk karşımıza çıkarsa çıksın merak etmeyin! Elimizden gelenin en iyisini, yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin” dedi.