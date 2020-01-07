Bayern Münih’e imza atan Nübel’in kaptanlığı elinden alındı

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün kalesini koruyan Alexander Nübel, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Bayern’in de resmi olarak duyurduğu transfer sonrasında Schalke 04’ten yeni bir adım geldi.

2015 yılında Paderborn’dan 600 bin Euro bedelle transfer edilen 23 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren Schalke 04’ün 1. kalecisi oldu.

Nübel sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin son 6 ayına girip, başka takımlarla transfer görüşmesi hakkına kavuşunca Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Bayern’in de açıkladığı transferden sonra Nübel önümüzdeki sezon Alman devinin kadrosuna katılacak.

Schalke 04 de takımın birinci kalecisi ve kaptanı olan Nübel’in kaptanlığını elinden aldı. Schalke Teknik Direktörü David Wagner de bu imzadan sonra tüm artıları ve eksileri masaya koyduklarını belirtip, bu kararın daha iyi olacağını söyledi.

Alman futbolunda geleceğin milli takım kalecisi olarak gösterilen Nübel, Schalke 04 ile çıktığı 41 maçta 52 gol yerken, 14 maçta da kalesinde geçit vermedi.

İlk yarısı sona eren Bundesliga’da 37 puanla Leipzig lider, 33 puandaki Bayern Münih 3. sırada yer alırken 30 puana sahip olan Schalke 04 de 5. sırada bulunuyor.