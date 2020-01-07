Arda Turan kimdir? Arda Turan kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezondan beri Başakşehir forması giyen geçmişte ‘Altın Çocuk’ olarak anılan Arda Turan, kulübü ile anlaşmasını fesh etmesinin ardından merak konusu oldu. İşte Arda Turan hakkında merak edilenler…

ARDA TURAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA

30 Ocak 1987 tarihinde doğan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor'a kiralanmıştır. Manisaspor'da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray'a geri dönmüştür.2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, “Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır” maddesi de yer almaktadır.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu.

Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

15 Ocak 2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e kiralık olarak transfer olan Arda Turan, Başakşehir forması ile çıktığı 39 maçta 2 gol, 4 asist başarısı gösterdi.

7 Ocak 2019’da Medipol Başakşehir, Arda Turan’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.