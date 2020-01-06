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Taraftarlar darp ettikleri kalecinin kaburgasını kırdı!
Alt Ligler

Taraftarlar darp ettikleri kalecinin kaburgasını kırdı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren, kaburgası kırılan, kafa travması yaşayan Tekdurmaz tedavi altına alındı.

6 Ocak 2020 13:53

Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı. Sefa Tekdurmaz’ın ameliyata alınacağı öğrenilirken, takım arkadaşları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı.

(Takım arkadaşları geceyi hastanede Sefa Tekdurmaz’ın yanında geçirerek destek oldu. FOTO: DHA)

 

Son güncelleme 13:53 | 6 Ocak 2020
amatör dayak kaleci kavga kocaeli Sefa Tekdurmaz
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