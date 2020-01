Superman dönüyor! Dwight Howard, NBA All-Star Hafta Sonu Smaç Yarışması’na katılacak

NBA kültürünün önemli parçalarından biri olan All-Star Hafta Sonu’nun merakla beklenen olaylarından biri de hiç kuşkusuz Smaç Yarışması. Yıldız isimlerin inanılmaz bir çeviklik ve bir o kadar inanılmaz derecede yaratıcılığı bir araya getirerek ortaya çıkardıkları performanslar, unutulmaz anlar olarak bir çok sporseverin aklına kazınmış durumda. Yakın dönemin sözü geçen unutulmaz performanslarından birine imza atan Dwight Howard cephesinden gelen bir haber, adeta müjde etkisi yarattı!

Son yıllarda eski çarpıcılığından uzaklaşan Smaç Yarışması’nı canlandırmak için bu yılki organizasyonda yer alacak olan Dwight Howard, Superman pelerinini bu kez Smaç Yarışması’nı kurtarmak için giyecek gibi. The Athletic’te yer alan habere göre Los Angeles Lakers forması giyen 34 yaşındaki Dwight Howard, bu yıl 14-16 Şubat tarihleri arasında Chicago’da gerçekleşecek olan NBA All-Star Hafta Sonu’nda smaç yarışmasında yer alacak.

2008’de katıldığı yarışmada giydiği Superman kıyafetiyle unutulmaz bir smaça imza atan Howard, atletizmden ziyade yaratıcılığıyla ve eğlendirici şovuyla geceye damga vurup, ilk kez taraftarların oylarıyla şampiyonun belirlendiği yarışmada oyların %78’ini alarak şampiyon olmuştu.

Dwight Howard and the history of ‘The Superman Dunk'

(Via @OrlandoMagic)

pic.twitter.com/cUcYgeF1gx

— Ballislife.com (@Ballislife) January 6, 2020