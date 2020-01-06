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Süper Lig’de ara tatil ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci yarı ilk hafta fikstürü…
Süper Lig

Süper Lig’de ara tatil ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci yarı ilk hafta fikstürü…

Süper Lig'de ara tatil nedeniyle maçlar oynanmıyor ve ikinci devre ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. İşte Süper Lig'de ikinci devrenin başlayacağı tarih ve transfer sezonunun biteceği tarih...

6 Ocak 2020 09:54

Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusu taraftarların araştırdığı konular arasında. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ikinci yarısının başlayacağı tarih Süper Lig fikstüründe yer alıyor. İşte Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasının fikstürü…

SÜPER LİG’DE 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18. hafta

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Son güncelleme 09:54 | 6 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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