SON DAKİKA | Galatasaray, Marcelo Sarrachi transferini açıkladı!

Galatasaray, 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’nin transferi için, RB Leipzig ile 1,5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekibin KAP’a yaptığı açıklamaya göre; Alman kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenirken, futbolcuya 2019-20 sezonu için 700 bin Euro, 2020-21 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro ödeneceği belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da 36 numaralı formayı giyecek. Sarachhi bu sezon Leipzig formasıyla oynadığı 7 maçta 1 gol attı.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

“Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’a hoş geldin Marcelo Saracchi! pic.twitter.com/BVCD04fYv5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020

MUSTAFA CENGİZ: “GEREĞİNİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ”

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımı ile Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, imzanın ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, “Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun olmadan Galatasaray’a Saracchi’nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Kendisi, Muslera ve Falcao ile aynı dili konuşuyor. ‘Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul’ dedim, ‘doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka’ dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay’a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Marcelo Saracchi ile sözleşme imzalandı Detaylar için https://t.co/eBmbN9pC5J pic.twitter.com/jthj14lIQ1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020

SARACCHI: “36 NUMARAYI SEÇTİM ÇÜNKÜ…”

Yeni transfer Marcelo Saracchi ise duygularını şu sözlerde dile getirdi:

“Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek.”

36 numaralı formayı giyecek olan Uruguaylı futbolcu Saracchi, Başkan Mustafa Cengiz’in, bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine, “36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık” dedi.