Okan Buruk’tan Arda Turan açıklaması! ‘Hayırlısı neyse o olsun’

Süper Lig’de ikinci devrenin hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

‘ARDA’YA BİRKAÇ GÜN İZİN VERDİK’

“Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda’nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda’ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda’nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda’nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun.”

Fatih Terim`den Arda Turan açıklaması Galatasaray`ın Florya Metin Oktay Tesisleri`ndeki akşam antrenmanı öncesinde Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp açıklamalarda bulundu. Terim, sarı-kırmızılı camiada son haftaların en çok konuşulan ismi olan Arda Turan hakkında da yorum yaptı. İlgili Haberi Oku

TRANSFER SÖYLENTİLERİ…

Buruk, Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan’ın durumu hakkında “Volkan Babacan’ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok” dedi.

Aykut Kocaman`dan transfer müjdesi! Süper Lig`de ilk devreyi 15 puanla 15. sırada noktalayan Konyaspor`da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk yarıyı değerlendirdi ve ikinci yarı çalışmalarını aktardı. Kocaman transferle ilgili olarak da konuşurken bir santrfor transferinde sona geldiklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku

‘ROBINHO’YA ŞU ANDA TEKLİF YOK’

Sivasspor’un gündeminde olan Robinho ile ilgili de açıklama yapan Okan Buruk “Başakşehir olarak transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdan ayrılan olursa oyuncu bakarız şu an bakmıyoruz. Robinho ile Caicara’ya Brezilya’ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho’ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

Şampiyonluk sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk “Oyun olarak baktığımızda şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz. Oyun anlayışımızı maçtan maça değerlendiriyoruz. Şubat ayının sonuna kadar ayda 6-7 maç yapacağız, oyuncuları doğru hazırlamamız çok önemli. Hedefleri her zaman büyük tutmak gerekiyor, inşallah güzel günler yaşarız” diye konuştu.