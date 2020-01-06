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Napoli İnter maçı saat kaçta? Napoli İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A

Napoli İnter maçı saat kaçta? Napoli İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da zorlu karşılaşma oynanacak. Napoli ile İnter'in kozlarını paylaşacağı Napoli İnter maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Napoli İnter maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı ve detaylar...

6 Ocak 2020 16:41

Bu akşam Napoli ile İnter kozlarını paylaşacak. Gattuso yönetiminde geçen hafta Sossuolo’yu mağlup eden Napoli İnter’i de yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki Napoli İnter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLİ İNTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Napoli İnter maçı 22:45’te başlayacak ve beIN SPORTS HD 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Napoli’nin kadrosunda Meret, Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Milik yer alacak. İnter’in kadrosunda ise Handanovic, Skriniar, Vrij, Godin, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Martinez.

Son güncelleme 16:41 | 6 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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