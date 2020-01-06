Napoli İnter maçı saat kaçta? Napoli İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Napoli ile İnter kozlarını paylaşacak. Gattuso yönetiminde geçen hafta Sossuolo’yu mağlup eden Napoli İnter’i de yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki Napoli İnter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLİ İNTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Napoli İnter maçı 22:45’te başlayacak ve beIN SPORTS HD 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Napoli’nin kadrosunda Meret, Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Milik yer alacak. İnter’in kadrosunda ise Handanovic, Skriniar, Vrij, Godin, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Martinez.