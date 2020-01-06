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Mehsah kampa katıldı
Kayserispor

Mehsah kampa katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.

6 Ocak 2020 09:55

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da başka takıma gidip gitmeyeceği konuşulan Bernard Mensah, takımın kampına dahil oldu. Bugün takımın kamp yaptığı otele giderek sarı-kırmızılı antrenman malzemelerini sırtına geçiren Mensah, idmana çıktı.

Antrenman öncesinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor armalı paylaşımda bulunan Mensah, kampa katılmayacağı ve sözleşmesini feshedeceği yönündeki spekülasyonları da sonlandırmış oldu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Proısinecki de, Ganalı futbolcunun satılmamasını istemişti. Başkan Berna Gözbaşı da, Mensah’ı göndermeye niyetlerinin olmadığını deklare etmişti.

Lung da katıldı

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung da kampa katılan isimler oldu. İzinli olan Artem Kravets ile Miguel Lopes’in de haftanın ilk gününde kampa dahil olacağı öğrenildi.

Son güncelleme 09:55 | 6 Ocak 2020
kayserispor mensah
PUAN DURUMU
OGP
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17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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