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Maurizio Sarri’den Merih Demiral yorumu: ‘Harika durumda’
İtalya Serie A

Maurizio Sarri’den Merih Demiral yorumu: ‘Harika durumda’

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 4-0 kazandıkları Cagliari karşılaşmasının ardından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 6 Ocak 2020 20:15

İtalya Serie A 18. haftasında Cagliari’yi 4-0 yenen Juventus’un teknik direktörü Maurizio Sarri, maçtan sonra yaptığı açıklamada Türk yıldızı Merih Demiral’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz 90 dakika forma giyerken bir kafa vuruşu direkten döndü. Savunma da yine hatasız oynayan Demiral’a ilk övgü hocasından geldi.

Maçtan sonra açıklama yapan Sarri, “Merih Demiral şu an takıma enerji veriyor. Fiziksel olarak harika durumda ve mental olarak da çok iyi. Böyle zamanlarda oyuncuları değerlendirmek en doğrusu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezon başında transfer edilen bir başka stoper De Ligt’in performansını değerlendiren tecrübeli hoca, “Dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olacağına ikna olan ilk kişilerdenim. Zorlu bir yolculuktan geldi, yeni bir kültür, yeni bir oyun şekli ve yeni bir dil öğrenmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

06 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Juventus 4-0 Cagliari Juventus 2020`de çıktığı ilk maçta seyircisi önünde Cagliari`yi 4-0`la geçti. Ronaldo 3 gol ve 1 asistle maça damga vururken, milli futbolcumuz Merih Demiral da 90 dakika sahada kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:15 | 6 Ocak 2020
juventus Maurizio Sarri Merih Demiral
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