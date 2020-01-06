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MAÇ SONUCU | Milan 0-0 Sampdoria
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Milan 0-0 Sampdoria

İtalya Serie A 18. hafta karşılaşmasında Sampdoria ile karşılaşan Milan kendi sahasında oynadığı maçı 0-0'lık beraberlikle tamamladı. Yeni transfer Zlatan Ibrahimobic 55. dakikada oyuna dahil oldu.

SKOR DIŞ HABER 6 Ocak 2020 19:08

İtalya Serie A 18. haftasında Sampdoria’yı konuk eden Milan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Maç boyunca oyunun hakimi olan ev sahibi Milan rakip kaleye toplam 19 şut çekerken 8’i isabetli oldu ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.

Milan’ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic 55. dakikada Krzystof Piatek’in yerine oyuna dahil olurken etkili olmayı başaramadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başlayıp 90 dakika forma giydiği mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Milan 22 puana ulaşırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ise puanını 16 yaptı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu (solda) – REUTERS

Son güncelleme 19:09 | 6 Ocak 2020
Hakan Çalhanoğlu milan sampdoria Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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