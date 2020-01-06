MAÇ SONUCU | Milan 0-0 Sampdoria

İtalya Serie A 18. haftasında Sampdoria’yı konuk eden Milan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Maç boyunca oyunun hakimi olan ev sahibi Milan rakip kaleye toplam 19 şut çekerken 8’i isabetli oldu ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.

Milan’ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic 55. dakikada Krzystof Piatek’in yerine oyuna dahil olurken etkili olmayı başaramadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başlayıp 90 dakika forma giydiği mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Milan 22 puana ulaşırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ise puanını 16 yaptı.