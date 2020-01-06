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MAÇ SONUCU | Juventus 4-0 Cagliari
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Juventus 4-0 Cagliari

Juventus 2020'de çıktığı ilk maçta seyircisi önünde Cagliari'yi 4-0'la geçti. Ronaldo 3 gol ve 1 asistle maça damga vururken, milli futbolcumuz Merih Demiral da 90 dakika sahada kaldı.

6 Ocak 2020 19:04
İtalya Serie A’nın 18. haftasında Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Lider Inter ile aynı puana sahip olan Juve, 6. sıradaki rakibini Ronaldo’nun ikinci yarıda şov yapmasıyla 4-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo maçta hat-trick yaptı.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede milli futbolcumu Merih Demiral’ın kafa vuruşu üst direğe takıldı. Merih ilk 11’de başladığı maçta başarılı performans sergiledi ve Juve formasıyla üst üste 5. maçta da 90 dakikayı tamamlamış oldu.
49. dakikada Ronaldo perdeyi açtı ve bir daha da durmadı! Portekizli yıldız 67. dakikada penaltıdan durumu 2-0’a getirdi. Oyuna sonradan giren Higuain 81. dakikada farkı 3’e çıkarırken bu golün asistini de Ronaldo yaptı! Açılışı yapan Cristiano, kapanışta da son sözü söyledi. Portekizli yıldız 82. dakikada hat-trick yaparak maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Juventus 45 puana yükselirken, Cagliari 29 puanda kaldı.
Son güncelleme 19:04 | 6 Ocak 2020
cagliari cristiano ronaldo İtalya Serie A juventus Merih Demiral
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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