MAÇ SONUCU | Juventus 4-0 Cagliari

İtalya Serie A’nın 18. haftasında Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Lider Inter ile aynı puana sahip olan Juve, 6. sıradaki rakibini Ronaldo’nun ikinci yarıda şov yapmasıyla 4-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo maçta hat-trick yaptı.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede milli futbolcumu Merih Demiral’ın kafa vuruşu üst direğe takıldı. Merih ilk 11’de başladığı maçta başarılı performans sergiledi ve Juve formasıyla üst üste 5. maçta da 90 dakikayı tamamlamış oldu.

49. dakikada Ronaldo perdeyi açtı ve bir daha da durmadı! Portekizli yıldız 67. dakikada penaltıdan durumu 2-0’a getirdi. Oyuna sonradan giren Higuain 81. dakikada farkı 3’e çıkarırken bu golün asistini de Ronaldo yaptı! Açılışı yapan Cristiano, kapanışta da son sözü söyledi. Portekizli yıldız 82. dakikada hat-trick yaparak maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Juventus 45 puana yükselirken, Cagliari 29 puanda kaldı.