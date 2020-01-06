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Lukas Podolski’den Çaykur Rizespor iddialarına yanıt: ‘Rize’deki tek enteresan şey…’
Süper Lig

Lukas Podolski’den Çaykur Rizespor iddialarına yanıt: ‘Rize’deki tek enteresan şey…’

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

6 Ocak 2020 22:25

Çin takımlarından Vissel Kobe’de forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Süper Lig’e geri döneceği iddialarına ilginç bir cevap verdi. Çaykur Rizespor ile görüştüğü iddia edilen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen yıldız isim, “Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz…” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada “Bilgim yok. Yönetimden bir bilgi gelirse değerlendiririz ama gündemde böyle bir şey yok” yanıtını vermişti.

Galatasaray ile Süper Lig’de 56 maça çıkan tecrübeli oyuncu 20 gol atıp 14 asist yaptı.

Son güncelleme 22:25 | 6 Ocak 2020
Çaykur Rizespor galatasaray lukas podolski
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