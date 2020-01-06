Los Angeles Lakers Detroit Pistons maçında taraftara 100 bin dolar ödül

NBA’de Los Angeles Lakers’ın Staples Center’da Detroit Pistons’ı konuk ettiği maç, hemen her maçta denenen ancak çok az insanın başarabildiği bir olaya sahne oldu. Bir taraftar, orta sahadan attığı şutu potanın içinden geçirmeyi başararak 100 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Karşılaşmanın devre arasında düzenlenen etkinlikte orta sahadan basket atmayı başaran taraftar, büyük sevinç yaşadı. Dean Tran isimli 40 yaşındaki taraftar, attığı basket sonrası yaptığı sevincin LeBron James’e bakarak geliştiğini söyledi. USA Today’a o anları anlatan Dean Tran, “Böyle bir başarıda nasıl davranacağınıza karar vermek zordur. Ancak o an LeBron James’in bana baktığını ve bu şekilde hareket ettiğini gördüm. Ben de aynısını yaptım. Büyük bir LeBron James taraftarıyım. Bu nedenle bu anı hayatım boyunca unutmayacağım” dedi.

Dean Tran is going home with $100k courtesy of @parkmgm pic.twitter.com/VkKG0ld5G7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 28, 2019

Kendisine parayı nasıl harcamayı düşündüğü sorulan Tran, heyecanla “Ferrari alacağım” derken, kısa bir süre sonra “Tabi önce eşime danışmam gerekiyor” cümlesini de eklemeyi unutmadı.

Şu anda Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Cleveland Cavaliers forması giyerken de bir taraftar yine orta sahadan basket atmayı başarmıştı. O taraftar da 75 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu. Büyük bir tesadüf eseri yine LeBron James’in oynadığı bir maçta benzer bir olay yaşandı.